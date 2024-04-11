شكرا لقرائتكم خبر عن موسم منح الفرص.. تصعيد أحمد العوضى ودياب وداش وعصام عمر للبطولة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم دراما رمضان تصعيدا لعدد من النجوم لدور البطولة، نالوا إشادة واسعة سواء عبر مقالات نقدية أو آراء الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعى، لينجح رهان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المواهب الشابة المستحقة للفرص والوقوف بجانبهم ومساندتهم.

العوضى ابن البلد الجدع الجدير بالثقة

قدم النجم أحمد العوضى دور البطولة الدرامية التليفزيونية المطلقة للمرة الأولى فى مسلسل «حق عرب» بعد عدد كبير من الأعمال الناجحة، منها «شديد الخطورة»، «الاختيار»، «اللى مالوش كبير»، و«ضرب نار»، ليثبت أنه جدير بهذه المهمة لموهبته وأدائه لشخصية ابن البلد الجدع «عرب السويركى»، وركزت الإشادات على إجادته وتجسيده الشخصية منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل.

دياب وتحد بالغ الصعوبة فى «مليحة»

جاءت البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية للنجم دياب بعد عدد من الأعمال الناجحة، وتحمل فى طياتها تحديا بالغ الصعوبة، إذ تصدر لبطولة مسلسل «مليحة» الذى يتناول ويلقى الضوء على القضية الفلسطينية، فى مهمة خاصة للدراما المصرية بتوعية الجيل الجديد بأهمية القضية، والتأكيد على دعمها، والتذكير دائما بحق أصحاب الأرض، وبأنها قضية لن تموت.



وعقب سلسلة من النجاحات الكبيرة التى حققها خلال السنوات الماضية، تعيد الدراما اكتشاف دياب مجددا من خلال أولى بطولاته المطلقة، وإتقانه الشديد شخصية المقدم أدهم، خلال أحداث مسلسل «مليحة»، أحد أهم أعمال رمضان الذى بدأ عرضه فى النصف الثانى من الشهر الكريم.

عصام وأحمد داش رهان «المتحدة»

النجمان عصام عمر وأحمد داش أثبتا نفسيهما فى أكثر من عمل فنى، حتى جاء الرهان الأكبر عليهما ومنحتهما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دور البطولة بمسلسل «مسار إجبارى» الذى سجل حضورا قويا فى دراما رمضان 2024، ونال العمل إشادة نقدية واسعة، وجسد عصام عمر فيه شخصية «على»، فيما جسد أحمد داش دور «حسين»، وهما شقيقان يبحثان عن قاتل والدهما، وقدما أداء دون انفعالات زائدة، واعتمدا على السلاسة فى الأداء، حتى إن المشاهد العادى صدقهما من شدة التلقائية.



مسلسل «مسار إجبارى» الإنتاج المباشر الوحيد للشركة المتحدة، ويمثل مشروعا شبابيا ناجحا يبرز نجوما لهم حضور مميز، وقدم دراما اجتماعية فى إطار تشويقى أبرز جمال وعمق العلاقات الإنسانية.

أحمد عبدالوهاب خطف قلوب المشاهدين لبراعته وموهبته فى «الحشاشين»

دخل الفنان أحمد عبدالوهاب بوابة التمثيل من خلال تأليف عدد من الأعمال الناجحة والتمثيل فى البعض منها، حتى استحق دورا كبيرا وبارزا فى العمل الدرامى الضخم مسلسل «الحشاشين»، ومنذ ظهوره على الشاشة بدور «يحيى» ابن المؤذن الذى يسعى للانتقام لموت والده غدرا على أيد الباطنيين، دخل قلوب المشاهدين لموهبته وبراعته التمثيلية وأدائه الأكثر من رائع، الذى قدمه خلال رحلته فى المسلسل وإتقانه تعبيرات الوجه والانفعالات، وتأثر المشاهدين برحلته خلال الأحداث من قتل والده ودخوله قلعة آلموت، وقتل أصدقائه ومحاولة العثور على حبيبته، كلها تعبيرات وانفعالات استطاع أن يوصلها أحمد عبدالوهاب بكل سهولة وتميز، وظل محافظا على أدائه المدهش خلال الأحداث وصولا إلى مشهد ذبحه.