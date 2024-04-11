شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد عاشور نجم مخضرم يمنح العمل المشارك فيه ثقلا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأداء التمثيلي من أهم عوامل نجاح أي عمل فني، سواء كان فيلماً أو مسرحية أو مسلسل تلفزيوني، فالممثل هو الشخص الذي يجسد شخصية ما ويحاول إيصال رسالة معينة إلى الجمهور. لذلك، فإن أداء الممثل يلعب دوراً حاسماً في نجاح أي عمل فني، والفنان المخضرم مفيد عاشور من أصحاب الأداء الجمالي في دراما رمضان ويمنح أي عمل يشارك فيه ثقلا فنيا كبيرا .

فى رمضان العام الماضى كان متألقا فى مسلسل «سره الباتع» فى شخصية الشيخ يحيى، وهذا العام مستمر فى تألقه وإبداعه فى مسلسل «المعلم»، إذ جسد شخصية «عم» مصطفى شعبان، التى ظلت طوال الحلقات السابقة تحمل أسرارا، وهذا أظهره مفيد عاشور فى عينيه فى كل مشهد كان يجمعه بمصطفى شعبان أو بابنته سهر الصايغ.



شخصية مفيد عاشور فى مسلسل «المعلم» من أصعب الشخصيات فى أدائها لأنها تظهر فى البداية بصفات، لكننا فيما بعد نكتشف أن وراءها أسرارا وخبايا كثيرة جدا، وهذا بالتحديد قدمه الفنان مفيد عاشور ببراعة وكانت عينيه خلال الحلقات تعبر عن أنه يخفى شيئا ما، لكن فى الحلقة الأخيرة ظهرت حقيقته، ورأينا وجها آخر له، وهو فى الحقيقة برع جدا فى تقديم هذه النقلة فى الأداء بعد ظهور الذهب، ومساومته لابنه دياب على قتل «قلاش» الذى سيكشف وجهه الآخر.

الفنان مفيد عاشور تاريخ حافل من الأدوار المهمة ومسيرة فنية ثرية ومتنوعة حملته إلى لقب "الفنان المبدع"، فهو ممثل يجيد أداء كل الأدوار التى تسند اليه، وهو من الفنانين الذين يعطون لأى دور يقدمونه ثقلاً كبيرًا، وإضافة إلى ذلك هو من الفنانين المشخصاتية فقد شخص من قبل شخصيات شهيرة منها دور الرئيس السادات مثلا في مسلسل "إمام الدعاة"، كما جسد شخصية شيخ الأزهر في مسلسل "الاختيار 3".