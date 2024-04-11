حفلات عيد الفطر 2024| مي فاروق في ينبع السعودية.. السبت

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة مي فاروق فعاليات حفلات عيد الفطر في السعودية، والتي تقام في أنحاء المملكة مع رموز الغناء العربي.

موعد حفل مي فاروق في عيد الفطر بالسعودية

يقام حفل مي فاروق في مدينة ينبع السعودية يوم السبت 13 إبريل، وطرحت التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات عيد الفطر 2024 في السعودية

انطلقت الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

أحدث أغاني مي فاروق “كل الحبيبة”

كانت أحدث أغاني مي فاروق من خلال أغنية “ كل الحبيبة”، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"عارِف كُل الحّبيبه وكلامهم على أغانيهم وعدد ناس فرحانه بيهم أنا عشقى أكتر بشوية مرة أو اتنين لاء ميه مين فيهم شاف الطيبة أتحدى ّ أحن ما فيهم لو شوفوا طيبتك بعينيهم زى ما شُفتها ب عينيا يجوا يشوفوا الحنيه تعرف ساعات ب أستكترك على نفسى لما ب أبصُ لك ولما ب أسمع ندِهتك ياما بعينيا ب أصورك كل الكلام اللى إتكتب ف الحُب قبلك ده إتلغىّ إنت الوحيد اللى إتوهب وصف الحيادى كُلها بكرة حايتقال أسامينا ل لقلوب لسه بيتلاقوا حايقلوا فى إتنين ياما دقوا م الدنيا جمال ليالها كانوا أغلى حبايب فيها ده إحنا ف دنيا لوحدينا ومفيش زينا هنا تاني لاقيا ف حُضنك ده مكاني طول مانا شايفاك حواليا انا مابغمضشى عينيا عارف فيك حاجه غريبة وعينيك لما أسرح فيهم والله دُنيا لوحديهم دنيا بلفها ميت لفة وأحُضن إيديك وأتدفى