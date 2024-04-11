“اختياراتي مدمرة حياتي”.. فيديو جديد لـ ياسمين عبد العزيز يحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك فيديو جديد لها على صفحتها على إنستغرام.

وأطلت ياسمين في الفيديو ببدلة رقص، أثناء قيام مزين بتصفيف شعرها. وكانت تغني بطريقة طريفة وتتفاعل مع أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” للفنان أحمد سعد، مرفقة غنائها بتعابير على وجهها تدلّ على الندم. وعلقت على الفيديو موجهة التهنئة لمتابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك قائلة:” كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد”.

البعض رأى أن هذا الفيديو هو بمثابة استمرار لـ ياسمين عبد العزيز بتوجيه رسائل مبطنة وغير مباشرة لطليقها الفنان أحمد العوضي بعد الحلقة التي ظهر بها مؤخراً خلال حواره لبرنامج “ع المسرح”، حيث أكد أن زوجته السابقة النجمة ياسمين عبد العزيز، كانت وستظل الحب الحقيقي والوحيد في حياته، وأشار إلى أنه لن يعيش في أيامه القادمة لحظات حب صادقة مثل حياته مع ياسمين عبد العزيز، وقال إن هذا موقفه الآن وغداً ولن يتراجع عنه أبداً.

وتحدث أحمد العوضي عن طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز، قائلاً: “أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عشت معها أياماً ومواقف ومراحل، وهفضل أقول كده على طول لأني مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني، أنا بقول كلام ممكن يتاخد عليا بعد كده ولكن دي الحقيقة”.

ولكن لم يكد يمضي سوى ساعة على تصريحاته في البرنامج حتى عمدت ياسمين إلى نشر أغنية “كدابين” للمطربة شيرين عبد الوهاب، وتوقع متابعوها أن كلمات الأغنية تمثل رد ياسمين على كلمات العوضي الرومانسية تجاهها في البرنامج ونشرت أغنية “كدابين” بصوت شيرين مع كلماتها عبر ثلاثة مقاطع على ستوري حسابها بإنستغرام، بعد ساعة واحدة من إطلاق أحمد العوضي لتصريحاته الرومانسية.