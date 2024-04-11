الملك تشارلز يتسلم أول عملة ورقية تحمل صورته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة منذ توليه العرش البريطاني، تم إصدار أول عملة ورقية تحمل صورة الملك تشارلز، حيث استقبل الملك البريطاني البالغ من العمر 75 عاماً يوم أمس الثلاثاء محافظ بنك إنجلترا؛ أندرو بيلي ورئيسة الصندوق سارة جون في قصر باكنغهام لتلقي العملات الورقية الأولى التي تحمل صورته.

ظهر الملك- الذي يخوض حالياً معركة ضد مرض السرطان- في حالة معنوية جيدة عند اطلاعه على العملات الورقية الجديدة التي تُعد أول عملة ورقية تحمل صورته منذ توليه العرش. كان لدى الملك رد مرح على الأوراق النقدية بقيمة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً، حيث قال الملك تشارلز عن التصميم، وهو عبارة عن نقش مستوحى من صورة التُقطت له في عام 2013: “أنيق للغاية”.

ستدخل العملات الورقية الجديدة قيد التداول في 5 يونيو وستظل الأوراق النقدية الحالية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الراحلة قيد الاستخدام. وقال محافظ بنك إنجلترا إن الأوراق النقدية الجديدة ستتم طباعتها فقط لتحل محل الأوراق النقدية التي أصبحت مهترئة أولتلبية الزيادة اللازمة.

وأوضح البنك الوطني في بيان له: “نهجنا يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة، لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير، وهو ليس مفاجئاً نظراً لاهتمام الملك تشارلز مدى الحياة بالاستدامة والمحافظة على البيئة”.

إصدار الأموال الجديدة تمثل واحدة من آخر الخطوات الرئيسية للانتقال من عهد الملكة إليزابيث الراحلة إلى عهد الملك تشارلز بعد أن اعتلى العرش البريطاني في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته. وقد ظهرت صوره بالفعل عبر العملات المعدنية والطوابع في المملكة المتحدة، حيث تم تصويره بدون تاج في صورة متجهة إلى اليسار.

وقال ديفيد غولد، مدير الشؤون الخارجية والسياسة في البريد الملكي: “لم يكن الملوك يرتدون التاج دائماً، لذا فقد قرر الملك أن هذه هي الصورة التي يريدها، ونحن سعداء جداً لإظهار تلك الصورة كما اختارها”.