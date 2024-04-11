تحويل مسلسل الحشاشين إلى فيلم سينمائي التفاصيل الكاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل مسلسل الحشاشين إلى عمل سينمائي عالمي، مؤكدا أن صناع المسلسل الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة، استقروا منذ البداية على تقديم الرواية الغربية لقصة حسن الصباح في المسلسل على أن يتم تقديم الرواية الشرقية في فيلم عالمي.

أضاف بيتر ميمي في تصريحات لبرنامج “المنتدى”: “بنعمل الحشاشين فيلم سينمائي يهدف لتخطي حدود الوطن العربي، وكنا عاملين حسابنا قبل دخول المسلسل وأثناء مرحلة الكتابة”.

وواصل المخرج بيتر ميمي قائلا: في مسلسل الحشاشين قدمنا الرواية الغربية، وفيها صداقة حسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك، لكن الفيلم هيكون فيه الرواية الشرقية، وبنشوف إزاي نحول الفيلم إلى 8k بصورة قريبة من آي ماكس.

ويعد مسلسل “الحشاشين” العمل الأضخم إنتاجيًا في تاريخ صناعة الدراما المصرية، حيث تم تصويره بين مصر وسوريا ولبنان والمغرب وكازاخستان، وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2023 قبل أن يقرر صناعه عرضه في الموسم الجاري.

مسلسل “الحشاشين” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف من بينهم محمد رجب وأمينة خليل.