ياسر جلال يكشف السبب الحقيقي وراء حدوث حريق “لوكيشن” مسلسل “جودر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة جدل كبيرة أثارتها الحرائق التي اندلعت في أكثر من موقع تصوير خاص بالمسلسلات التي تُعرض في شهر رمضان الحالي، وكان من بينها الحريق الذي طال موقع تصوير”لوكيشن” مسلسل “جودر” الذي أُعد خصيصاً لكي يناسب أجواء العصر الذي تدور حوله قصة العمل، وهنا سرد البعض أسباباً مختلفة حول هذا الحريق دون معرفة السبب الحقيقي الذي أدى لوقوع هذا الحادث.

من جانبه كشف النجم ياسر جلال، خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامجها “الراديو بيضحك” المذاع عبر محطة الراديو 9090، عن السبب الحقيقي الذي أدى لحدوث هذا الحريق، قائلاً إنه في أحد مشاهد المسلسل ولا سيما مشهد “الفرن”، طلب مخرج العمل أن تكون المصداقية في هذا المشهد حاضرة، مكملاً: “المخرج كان عايز يطلع الخبر ساخن من الفرن”.

وتابع: “وهنا قرر المخرج إشعال النيران بالفرن، وقبل القيام بذلك حرص على استشارة الحماية المدينة التي تواجدت بمحيط موقع التصوير، ولكن عقب إشعال النيران تم اكتشاف أن الفرن لم يكن به عازل مما أدى لحدوث هذا الحريق”. واستطرد قائلاً: “أخذنا وقتاً من أجل السيطرة على الحريق، والحمد لله أن الحريق لم ينتشر في باقي الديكور”.

ويندرج مسلسل جودر “ألف ليلة وليلة” إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها، ويعتبر مسلسلاً من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024. وتدور أحداثه حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.

مسلسل جودر هو مسلسل ملحمي مكون من 15 حلقة ومن بطولة عدد كبير من النجوم رفقة النجم ياسر جلال منهم الفنانة نور اللبنانية، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنان أحمد بدير، الفنان وليد فواز، الفنان ياسر الطوبجي، الفنانة وفاء عامر، الفنانة الشابة تارا عماد وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم أيتن عامر. والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري ومن إنتاج شركتي “ميديا هب” و”أروما”.