محمد سامي ينشر صورة مع والدته والجمهور يعلق: شبهك جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، أحدث ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "سامي" صورة له برفقة والدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنتي الدنيا والحب والصاحبة والسند، أنتي الدعوة اللي دايمًا بتتقبل وبتنجح وبتعلي، أنتي الخير يا أمي ، بحبك يا أغلى الناس".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ربنا يخليهالك ويعطيها الصحة والعافية ويخليك ليها، الله يحميكم يارب، ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض يارب، شبهك أوي".

يذكر أن المخرج محمد سامي شارك في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق ، وإخراج محمد سامي.

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