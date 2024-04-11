"بإطلالة جريئة".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت فستانا مكشوف الصدر وجاكيت من الفرو باللون الأبيض، وعلقت: "عيد سعيد".

وانهالت عليها تعليقات من محبيها، وجاءت كالتالي: "أنتي العيد، العيد والعيدية اللي بجد، عيد مبارك، أحلى من يعيد علينا".

من جانب آخر، طرحت المطربة هيفاء وهبي، كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور.

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