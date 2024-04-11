شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تحتفى بنجاح "محارب" بصورة مع أبطال المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة ناهد السباعي، بنجاح مسلسل "محارب"، الذي أذيع خلال شهر رمضان المبارك، حيث نشرت صورة لها من كواليس تصوير المسلسل، برفقة كل من الفنان حسن الرداد والفنان أحمد زاهر، والفنان حسنى شتا.

وأعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل محارب على شاشتها من السبت إلى الأربعاء وذلك في التاسعة مساء، وهو المسلسل الذي قدم في 30 حلقة بموسم رمضان 2024 ، وهو من بطولة حسن الرداد ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.