شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل مصطفي شعبان المعلم على شاشة on من الأحد للخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شاشة قناة on عن عرض مسلسل مصطفي شعبان المعلم على شاشتها من الأحد للخميس في الساعة الثامنة مساء.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وفي سياق متصل تستضيف الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة "ON"، نجوم مسلسل "مسار إجبارى"، وذلك في حلقة اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تلتقى منى الشاذلى فى حلقات العيد بنجوم المسلسل الذى فاجئ الجميع وحظى بمشاهدة كبيرة، حيث تحاور النجوم أحمد داش وعصام عمر وعدد من صناع المسلسل فى حديث عن كواليس العمل.

كذلك تضم الحلقة الكثير من الحكايات والألعاب والكواليس والمواقف الغريبة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التى يتناولها اللقاء.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.