شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لأسر الشهداء: ولادكم هيفضلوا أولادنا وفى رقبتنا ليوم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة dmc، رسالة للنجم محمد رمضان لأسر شهداء مصر، حيث قال: "واحنا بنحتفل بالعيد مش لازم ننسى اللى بسببهم احنا بنعيد ومبسوطين، وهما شهداء الوطن اللى ضحوا بروحهم عشان مصر.. مصر عمرها ما هتنساكم ولا تنسى ولادكم.. وولادكم فى رقبتنا ليوم الدين وكل سنة ومصر طيبة".

وفى سياق مختلف أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تعيين الفنان محمد رمضان سفيرًا رسميًا له، وسبق وظهر محمد رمضان فى عدة مناسبات للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وآخرها حفل افتتاح كأس الأمم الجارية فى كوت ديفوار، وحفل اختيار أفضل لاعب فى القارة السمراء والذى أقيم فى المغرب قبل انطلاق البطولة.

وتحدث رمضان عن مشاركته فى حفل افتتاح البطولة، وقال فى تصريحات تليفزيونية أنه فخور للغاية بتمثيل مصر فى محفل قارى كبير، وأن كرة القدم تربط الشعوب وكذلك الفن، وأنه قام مؤخرًا بعمل أغنية عبر إحدى الشركات الأمريكية الرائدة فى الموسيقى، ومن خلالها تلقى الدعوة ليكون متواجدا فى حدث كبير، وأنه سيكون فى حفل ختام البطولة.

وأوضح محمد رمضان أن اختياره جاء وفقا للعديد من المعايير، وأنه سبق له عمل أغنية مع مطرب كونغولى وآخر نيجيري؛ بسبب ميوله نحو المحيط القارى، ويعتبر ذلك نجاحا له كمغنٍ وممثل.