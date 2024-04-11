أحمد مجدي عن مسلسل "سر إلهي" : "دوري كان السهل الممتع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد مجدي، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة روجينا بمسلسل" سر إلهي" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 في النصف الأول من الشهر الكريم.

وقال مجدي، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد:" سعيد اني اتعرفت على المخرج رؤوف عبد العزيز لأنه قيمة كبيرة، وتاني مرة أشتغل مع أمين جمال، والكرو مجتهد ومخلص وكل الناس عايزة تطلع أحسن حاجة عندها" .

وأوضح، أنه تحمس للمشاركة في مسلسل "سر إلهي" لأن شخصيته تناقش شيئًا جديدًا وعصريًا، وله انعكاسات اجتماعية ويرى أن العمل ناجح في ذلك بشكل جيد جدًا، ونادرًا عندما يشارك في عمل درامي مكتوب وجاهز ونسعى للتجويد طوال الوقت.

وعن الصعوبات التي واجهها خلال مسلسل "سر إلهي"، أضاف: "أصعب حاجة هي السهل الممتنع، أن في شخصية بسيطة وتأسيسها كان سهل وبسيط، ولكن التحدي في ازاي هذه الشخصية البسيطة هتقدم حاجة جديدة" .