شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد منير يكشف طبيعة إصابته خلال تصوير مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد منير، تفاصيل إصابته خلال تصوير مسلسل الحشاشين، الذي أذيع خلال شهر رمضان المبارك، كما كشف كيف وجد صعوبة في شرح طبيعة إصابته للطبيبة الكازاخستانية.

وقال الفنان محمد منير، خلال تصريحات إعلامية، إنه خلال التصوير أصيب بعدما اصطدم الحصان بأحد الأشخاص، مما أدى إلى اصطدام الدرع بجسمه، متابعا: "جاءوا لي بطبيبة كازاخستانية ولم استطع أن أشرح لها طبيعة إصابتي".

وتابع محمد منير: "مكنتش عارف أكلمها لأنهم لا يعرفون عربى أو لغة إنجليزية حتى الإشارات مختلفة عن إشارتنا وبالتالى لم استطع أن أشرح لها بطريقة الإشارة، والمترجم لم يكن يفهمنى أيضا وفي النهاية أعطت لى حقنة ونمت بعدها ولا اعلم ماذا فعلت بى الحقنة".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.