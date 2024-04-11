شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني: "العيد لمة وفرحة وأول عيدية من جدى كانت 50 قرشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أكرم حسني الشعب المصري الكبير والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون عيد خير وبركة على الجميع.

وقال حسني: "العيد بالنسبالنا كده لمة وفرحة، ودايما كان فيه طقوس كده بتاعت تجميعة العيلة كلها، ويوم العيد بتبقى لابس ومتأنتك قوي كده ومعروف إن ده لبس عيد مش لبسك العادي يعني".

وأضاف حسني: "فاكر إن العيدية كنت باخدها من جدي حوالي ربع جنيه أو 50 قرش ودي كانت أول عيدية باخدها، وبعد صلاة العيد على طول أول كوباية شاي بلبن وتسقي فيها بسكوت النشادر اللي ليه طعم وريحة، بالنسبالنا كانت الملاهي دي هي العيد، نلعب ونتمرجح ونرجع آخر اليوم".



وتابع حسني: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم ويا رب ينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير وباليمن والبركات".