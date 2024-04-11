شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عالماشي" لعلى ربيع يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم فيلم الفنان علي ربيع عالماشي ترند تويتر، وذلك عقب عرضه بدور العرض السينمائي، وعلق ربيع على صفحته الرسمية بـ"إنستجرام" قائلا: "الحمد لله والشكر لله مبسوط جدا بالإيرادات لفيلم عالماشي أول يوم العيد والمهم هو كلامكم الجميل من السينمات فيلم عالماشي فيلم ممتع ومهم".



ترند تويتر

فيلم عالماشي بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأساً علي عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.



وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين