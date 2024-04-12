شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى: سر نجاح كامل العدد أن الفريق يحب بعضه ويتعامل كعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة دينا الشربيني، على ظهور أبناء لها في مسلسل كامل العدد +1 في سن كبير، وقالت: "لم أفكر في هذا الأمر في البداية نظرا لإعجابي بقصة المسلسل، ولكن عندما التفت لهذا الأمر، طلبت إظهار أنني تزوجت في سن صغير".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "أحببت المشروع من قلبي، لذلك لم أفكر في أمر الأبناء في المسلسل، وأنا لدي أصدقاء لديهم أبناء كبار وأعمارنا متقاربة".

وتابعت: "سر نجاح كامل العدد، جميع العناصر لم تقصر في عملها، وأنا أحب العمل مع هذا الفريق، الكتابة الخاصة بالمسلسل لا يمكنني التعليق عليها، كما أننا نحب بعضنا للغاية، ونتعامل على أننا عائلة".