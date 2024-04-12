شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حنون ابنة حسن الصباح: خديجة هتوحشنى.. وشكرا بيتر ميمى لدعمه وثقته فيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الطفلة بيلا حنون، عن سعادتها الكبيرة بأداء شخصية "خديجة" ابنة حسن الصباح في طفولتها خلال أحداث مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، مقدمة الشكر لمخرج المسلسل بيتر ميمي على دعمها المستمر ومنحها هذه الفرصة الكبيرة على حد وصفها.

وقالت بيلا، عبر حسابها على انستجرام: "تم بحمد الله دور خديجة بنت حسن الصباح، خديجة حتوحشني جدا ️وكل الكرو واللوكشن حتوحشوني جدا، ️ كل الشكر للمخرج المميز المبدع دكتور بيتر ميمي علي الفرصة الكبيرة وثقته ودعمه ليا وتدريبه ليا علي المشاهد.. كفاية جملة خطيرة يا بيلا كانت بتنقلني في حته تانية".

مسلسل الحشاشين من انتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال اعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.



بيلا حنون

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



بيلا حنون في كواليس الحشاشين



بيلا حنون في كواليس الحشاشين

بيلا حنون في كواليس الحشاشين