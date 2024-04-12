أصالة عن عمرو مصطفى: "نفسي أشتغل معاه بس خايفة منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق "عمرو" عن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وإثارته الجدل دائمًا بتصريحاته، إلى جانب العديد من الأسرار والخبايا التي كشف عنها لأول مرة.

وعبرت "أصالة" عن خوفها من تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرًا وعن كونها تتمنى العمل معه نظرًا لنجاح ألحانه مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، قائلة: "انا نفسي أشتغل معاك بس خوفت من اللي بتقوله، عمرو عنده طاقة عظيمة وحرام مشتغلش معاه".

وقام "عمرو مصطفى" بتوضيح الأمر لها، قائلا: "احنا النهاردة عاملين ألبوم أنا والفنانة سميرة سعيد، فروحت لسميرة قولت لها تعالي نعمل أغاني نشتغل والأغاني دي لو جابت لينا كلنا، وجبت الموزع وجبت الشاعر وكل واحد أخد نسبته من غير أي أجور، وأنا كده مستخسرتش أني أدي فني لحد، والفنان بينزل أغنيته على اليوتيوب وبيبقى ليا نسبة مدى الحياة للأغنية".

https://www.instagram.com/p/C5oiIBGPbKs/

واستكمل: "وأنا في حتة تانية متصنفنيش مع زمايلي اللي شغالين دلوقتي وربنا يوفقهم، وأنا وصلت لحتة عملت فيها كم كبير من الأغاني الوطنية والرومانسية وأغاني المواسم والمهرجانات والاحتفالات وإفريقيا وكأس عالم خلصت خلاص وانا دلوقتي في حتة انك تاخد مشروع زي أصالة مثلا وتقولها تعالي نعمل مشروع أنا وانتي وده مشروع للزمن بنسيبه للتاريخ والموضوع مبيبقاش تجاري ساعتها، والأغنية تنزل على قناتك واحنا كلنا شركاء فيها واللي عايز أجر ياخد واللي عايز نسبة بنديله برضه واحنا كنا بنخلي الصناعة تشتغل وبقى كل الناس شركاء في الأغاني".

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