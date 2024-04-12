فن ومشاهير

ماذا قالت وفاء عامر بشأن مشاركتها بمسلسلي"جودر" و "حق عرب"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها فخورة بمشاركتها في مسلسلي "جودر" و "حق عرب" بموسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على إنستجرام :"فخورة كوني شاركت في عملين من أقوى المعروض على شاشة رمضان جودر وحق عرب من إنتاج المتحدة".

مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، الفنانة ياسمين رئيس، الفنان أحمد فتحي، الفنانة تارا عماد، الفنانة وفاء عامر،والفنانة غادة طلعت والفنانة آيتن عامر والفنانة هنادي مهنا، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

فيما خاض بطولة مسلسل" حق عرب" كل من أحمد العوضي، وفاء عامر، وهدى المفتي، ووليد فواز، ورياض الخولي، وميرهان حسين وعدد من الفنانين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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