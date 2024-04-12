شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج جزء جديد من فيلم الرعب Five Nights at Freddy's والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء العمل على جزء جديد من فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من قبل شركتى الإنتاج Universal Pictures وBlumhouse.

ووفقًا لتقرير من Variety أكدت Universal Pictures وBlumhouse تكملة فيلم الرعب أثناء انعقاد مؤتمر CinemaCon.

ومع ذلك لم يتم الإعلان بعد عن عنوان الفيلم القادم والممثلين وتفاصيل القصة وتاريخ الإصدار، استنادًا إلى امتياز لعبة البقاء على قيد الحياة المرعبة التي تحمل نفس الاسم، تلقت Five Nights At Freddy’s نسخة مقتبسة من فيلم الحركة الحية في العام الماضي.

تم إطلاق لعبة Five Nights At Freddy's لأول مرة في عام 2014، ومن بعدها أنتج العديد من الألعاب الرئيسية والكتب والأعمال الدرامية.

قام ببطولة فيلم العام الماضي جوش هاتشرسون (The Hunger Games) وماثيو ليلارد (Scream) وغيرهم.

يحكي الفيلم قصة مايك (هاتشرسون)، حارس أمن يعمل في مطعم Freddy Fazbear's Pizza Place، حيث تنبض الحياة بالتمائم المتحركة المخيفة للمنفذ بقصد القتل.