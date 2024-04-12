- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) حفلاً ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.
واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، كما استمتع أبناء الشهداء والأيتام بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي.
ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الفطر المبارك، هيئة الترفيه تنظم حفل معايدة لأبناء شهداء الواجب والأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.