بمناسبة عيد الفطر المبارك، هيئة الترفيه تنظم حفل معايدة لأبناء شهداء الواجب والأيتام

بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) حفلاً ضم عددًا من أبناء شهداء الواجب والأيتام على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليات فنية عدة، منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، كما استمتع أبناء الشهداء والأيتام بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي.

ويأتي الحفل ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه (GEA) السنوية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقدم الهيئة عددًا من الاحتفالات والبرامج ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم.