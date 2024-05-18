أحمد السقا ينجو من الموت بإعجوبة .. مرّتَين 

كشف الممثل المصري، أحمد السقا، عن تعرّضه لخطر الموت أثناء تصوير مسلسله “جولة أخيرة” لكن تمّ إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

في التفاصيل، صرّح “السقا” لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” أنه تعرّض لحالة تسمّم في الدم بعد إنسداد في مجرى المرارة مضى عليه ثلاثة أشهر دون ان يعلم بذلك.

وأضاف “السقا” انه تعرّض للإغماء في آخر مشهد من المسلسل ولم يستفِق إلا في المستشفى وإضطر بعدها للخضوع لعملية إستئصال المرارة ولولا الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، لكان اليوم في عداد الموتى بحسب تعبيره.

كما لفت “السقا” ان التعليقات التي إنتقدت شحوب وجهه في المسلسل والتي لم تكن في مكانها الصحيح، لأن شحوب الوجه كان من متطلبات الشخصية التي قدّمها وهي شخصية طبيب يعاني من مرض “الزهايمر” ويخضع لتدريبات قاسية في الرياضة القتالية.

كما تحدّث السقا في اللقاء نفسه عن أحد أخطر مشاهده في فيلمه الجديد “السِرب” والذي كاد ان يودي بحياته أيضاً وهو مشهد “تحرير السبايا”، حيث كان من المفترض ان يفجّر قنبلة ويخرج، لكن حصل خطأ فإنفجرت القنبلة في وجهه لدى دخوله الى “لوكيشن” التصوير لكنه نجا بإعجوبة.

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نذكر ان أحمد السقا إحتفل مؤخراً بإنطلاق عرض فيلمه “السِرب” الذي يشارك في بطولته أيضًا كل من نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.