ميرنا وليد - بيروت - حرصت الفنانة اللبنانية يارا على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور، ظهرت فيها بإطلالة رائعة بالأسود، وبمجوهرات مميزة.

وارتدت يارا فستاناً أسود من تصميم "AAVVA"، تميز بقصة منسدلة وواسعة، وهو محدد عند الخصر بنمط "كورسيه"، كما أنه مرتبط بـ"كاب" طويل عند الكتفين.

وأكملت يارا إطلالتها بمجوهرات من الماس، على شكل أزهار الرّبيع من "Samra Dubai Jewelry".

وإختارت يارا تسريحة شعر بطريقة التموجات، مع فرق في الوسط، وإعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة، وإرتكز على إبراز العينين بطريقة رائعة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- يارا تتألق بالأسود في عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.