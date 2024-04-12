شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التيزر التشويقى لـ"ولاد رزق 3" وعرضه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3- القاضية" التيزر التشويقى للعمل، بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج طارق العريان.

ولاد رزق 3- القاضية، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، أحمد عز، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض.