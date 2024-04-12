شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمود الجندى تحيى ذكرى وفاته: يا رب اجعل روحه الطيبة شفاعة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة مريم الجندى، ابنة الفنان الراحل محمود الجندى، ذكرى وفاة والدها الخامسة، حيث نشرت صورة لها وهي صغيرة ووالدها يحملها، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، لإحياء ذكرى رحيله.

وعلقت مريم الجندى على الصورة التى نشرتها قائلة: "الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. اللهم ارحم أبي رحمة تسع السماوات والأرض، واغفر له، وتجاوز عن سيئاته، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب.. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا.. يا رب اجعل قلبه وروحه الطيبة شفاعة له يوم القيامة وأكرمه بالجنة".

وفى وقت سابق تحدثت الفنانة مريم الجندي عن والدها الفنان الراحل محمود الجندي، وكيف كان يشجعها على دخول المجال الفنى، وكان ينصحها أن تحترم الأعمال التي تقدمها لجمهورها، قائلة: "هو كان عنده حته إنك تصدقه في كل حاجة بيعملها، وهو كممثل كان عبقري وأنا كنت بحبه جدا، كنت بتعاطف معاه وأقتنع بيه، وبتمنى إني أبقى شبهه".