أروى تطرح جديدها "من عاب ابتلا" مع الموسيقار طلال

ياسر رشاد - القاهرة -

طرحت النجمة أروى أحدث أغانيها بعنوان "من عاب ابتلا" تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تضمنت عدد كبير من الإصدارات الغنائية .

تفاصيل أغنية أروى الجديد “من عاب ابتلا”

وتحمل الأغنية في مضمونها الكثير من التفاصيل المشوقة، فهي مزيج خليجي عراقي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات الشاعر أنور المشيري وتوزيع موسيقي لحسام كامل وإشراف عام خالد أبو منذر، وتم تنفيذ الأغنية وتصوير الكليب في دولة الإمارات مع المخرج علاء الأنصاري الذي تعمد إظهار جمال أروى ورشاقتها من خلال اللوكات المختارة في الفيديو كليب.

كعادتها تختار أروى أغانٍ مميزة ومبتكرة تليق بأدائها المحترف لتعود إلى جمهورها بأعمال جديده تحمل في كلماتها وألحانها معاني الفرح والقوه والكثير من الأنوثة، وبالفعل تأتي هذه الأغنية من مجموعة أغنيات انشغلت أروى في تنفيذها وستصدرها تباعاً.

من عنوان الأغنية يمكن ان نلاحظ أن الشاعر أنور مشيري استخدم مثل معروف و هو "من عاب ابتلى" و يعني ان من إنتقد شيء عند الناس ابتلا به، هي قصه حب عاشق انتقد حبيبته وابتعد عنها، لكنها تغلبت عليه ورفضته عندما ندم وعاد.

وجاءت كلمات أغنية من عاب ابتلا كالآتي

قلبك نِكَر حبي وسلا عاب وْ تِكـبّر وإعِـتلا واليوم باعوك ورجعت صحيح من عاب ابتلا كنت بعيوني شي كبير وش حَدّك إلهذا المصير؟! مَلّيت من طيبي مَعَـك أو ضايقك زود الغلا؟! ….صحيح من عاب ابتلا يـامـا تحمّـلتـك زمان وانا احترق شوق وحنان وانته تـعايـرني بغلاك ذلّـيـتـنـي بين المـلا في ناس مخلوقة تبـيع وتندم بَعَد ماهي تضيع وإلنفسها إتجيب الكلام تزرع جفا وْ تحصد بَلا …صحيح من عاب إبتلا

كانت قد طرحت أروى مؤخرًا أغنية “أنا وقلبي” التي حصدت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “مابيه انا وقلبي يبيه ‎وجاي يساومني عليه ‎يبيني بالغصب اشتريه ‎وابيع شخصيتي فهواه ‎شوف التعب في نظرتي ‎في دمعتي في نبرتي ‎في شكوتي في صرختي ‎والصوت ما جاله صداه ‎جيت انا فحبه اعيب ‎قبل ما اعوفه واغيب ‎صرت في لحظة غريب ‎واقول في شيٍ عماه ‎حاولت اطيّب له جروح ‎استر وهي بس كم تبوح ‎ينكر وهي كلها وضوح ‎وقلبي اتعبني شقاه ‎والقلب هالكني شقاه”