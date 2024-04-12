شكرا لقرائتكم خبر عن حسام شوقى: عملنا على مسلسل المعلم لمدة عام والمتحدة تواصلوا معنا أثناء الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، أن النجم مصطفى شعبانى واحد من نجوم الشركة، وكنا نعمل على ورق مسلسل المعلم منذ عام تقريباً، مضيفا "كان لدينا تصور عن مدى تكلفة مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، والمقابل الذى يعود إليهم، وهذا ما ظهر بشكل واضح خلال مشاهد المسلسل".

وقال حسام خلال لقائه في حلقة من برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، إن المسلسل يعتمد على سوق السمك وهو اللوكيشن الرئيسي، وكان عقبة كبيرة أن تنشئ سوق سمك، وكيف نأتي بالسمك وكانت هناك فكرة من المنتج الفني أن نقوم بعمل ماكيتات للسمك، وسمك حقيقي نأتي به ونقوم بالتصوير ثم نعيده مرة أخرى.



حسام شوقى المشرف العام على سينرجى

وتابع حسام شوقى أن فريق العمل رائع وأن الإنتاج دائمًا يظهر عندما تكون هناك مشكلة كبيرة، وهذا ما حدث عندما اشتعل الحريق والتهم سوق السمك، والحارة اتحرقت، مضيفًا "كنا بنصور في رمضان، وكان نجاح المسلسل قويا وأصبح التحدي أن نكمل الأحداث بقوة ونفكر بحلول مختلفة لمواجهة هذه المشكلة، وعملنا سوق سمك جديد بشكل ذكي والحمد لله، وكانت خسائر كبيرة تصل إلى 20 مليون جنيه، ونجاح المسلسل بينسيك كل هذه المشكلات".

وأشار حسام شوقي: "شركة المتحدة بكامل قيادتها تواصلوا معانا لو احتجنا أى مساعدات، واستطعنا مواجهة تلك المشكلة، واستمر التصوير وخرج بهذا الشكل المميز، وشركة سينرجي قدمت 5 مسلسلات حق عرب، والكبير، وبيت الرفاعي، والحشاشين، والمعلم والحمد لله حققت صدى رائع ونجاح لدي المشاهدين".

وأشار شوقى إلى أن الله وفقنا في اختيار الممثلين في المسلسل، وجميعهم كانوا على قلب رجل واحد حتى يظهر المسلسل بشكل مميز، بالإضافة إلى تكاتف الجميع وكل العناصر حتى يكون عملا دراميا يليق بالجمهور.