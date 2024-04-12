شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يشارك فى فيلم "ألبينو" ويناقش ظاهرة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حسام داغر في فيلم قصير يحمل اسم "ألبينو" في مهرجان مدريد السينمائي الدولي بإسبانيا ( فئة الأفلام القصيرة ) الدورة 14.

ونشر حسام بوسترات الفيلم على صفحته بموقع فيس بوك وقال : أناقش خلاله قصة أب ألبينو ( عدو الشمس ) تعرض للتنمر طيلة حياته يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطه بهم في العالم نتيجه التمييز والتنمر ويجعلها تشاهد العالم من وجهه نظره، نعم انتى استثنائية، انتي أميرة، نحن من اهل القمر .



الفيلم فكرة واخراج حسام داغر ويناقش فيه التنمر والتمييز الذى يتعرضوا ليه الأقليات و منهم الألبينو عدو الشمس .. خاصة أنه نادرا التعرض لقضيتهم .



وكان فيلم "الخميس اللى الجاى" آخر أعمال الفنان حسام داغر، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، محمد طعيمة، محمد عبد العظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.









وكان آخر أعمال حسام داغر في السينما، فيلم "خطة مازنجر" الذى تم عرضه في أغسطس الماضى، وهو بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله .

