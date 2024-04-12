شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تقضى إجازة عيد الفطر في ممارسة رياضة الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة لها وهي تقضي إجازة عيد الفطر المبارك، بممارسة رياضة الجولف.

وبثت الفنانة نجلاء بدر، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وهي تمارس رياضة الجولف، معلقة: " بداية جديدة للحياة" .

وفى وقت سابق قالت الفنانة نجلاء بدر، إن مشكلة الختان التي تناولها فيلم "ليلة العيد" لازالت موجودة حتى الآن ولم يتم تناول الملف بشكل صحيح، ويجب أن يتم مناقشة الملف بشكل مختلف بالتعاون بين رجال الدين والأطباء حتى يعلم المجتمع أنه ظاهرة غير صحيحة.