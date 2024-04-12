القاعات السينمائية التونسية تستقبل “فوفعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت القاعات السينمائية التونسية، الجمعة، فيلم “فوفعة” (Alerte à l’Ouragan: Fouf3a) للمخرج إبراهيم لطيف.

وتم تقديم العرض الأول للفيلم الروائي الطويل في سينما الكوليزي، بحضور كافة الممثلين والصحافيين ومحترفي صناعة السينما.

ويشارك في بطولة هذا العمل السينمائي كل من فاطمة بن سعيدان، محمد حسين قريع، والشاذلي العرفاوي، إلى جانب ريم بن مسعود، أميرة درويش، ربيعة التليلي، حسام الساحلي، توفيق العايب، عاطف بوزيد، خلود الجيلدي، سندة الجبالي، مع مشاركة خاصة لفاطمة ناصر، بية الزردي، ونرمين صفر.

وفيلم “فوفعة” عن سيناريو وحوار إبراهيم لطيف وساهم في كتابته توفيق ثامري وسنية زرق عيونه بمشاركة أنس بن مالك وهو إنتاج مشترك لشركة “طويل قصير” و”FB للإنتاج” للممثلة فاطمة ناصر.

ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن أحداث فيلم “فوفعة” تدور في بيت ضيافة تعمل صاحبته وشقيقها على استضافة عدد من الرجال والنساء الباحثين عن شركاء الحياة، غير أن هؤلاء الضيوف ليسوا كما يقولون، ويتحول المساء إلى كابوس.

وسيكون هواة الفن السابع على موعد مع “فوفعة” الذي انطلق عرضه ما قبل الأول ثاني أيام العيد، طيلة الأسبوع الجاري.

وكان هذا الفيلم ضمن خيارات المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية الملغاة.

ويعتبر الفيلم خامس أفلام إبراهيم لطيف المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الذي تراوحت أعماله بين تجارب روائية طويلة وقصيرة، أبرزها فيلم “فيزا” المتوج بالتانيت الذهبي للأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2004، والأفلام الروائية الطويلة “7 شارع الحبيب بورقيبة”، و”هز يا وز”، و”بورتو فارينا”.