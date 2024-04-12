شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجمة الكيبوب بارك بو رام عن عمر يناهز 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت نجمة الكيبوب بارك بورام، يوم الثلاثاء 11 أبريل، وفقا لتأكيد من شركة التسجيلات الخاصة بها في كوريا.

تم العثور على جثمان نجمة الغناء في منزل أحد الأصدقاء وهى تبلغ من العمر 30 عاما، لتصبح أحدث نجمة غناء كورية تموت صغيره، وفقا لموقع "ديلى ميل".



بارك بو رام

وفقا للشرطة، كانت بارك مع امرأتين أخريين في منزل صديقتها في سيول يوم الخميس عندما تبين أنها انهارت، وتعاني من سكتة قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت الساعة 11.17 مساءً، بعد حوالي ساعة من العثور عليها، وفتحت الشرطة تحقيقا في وفاتها.

ووفقا لتقارير صحفية كانت الراحلة تعمل على موسيقى جديدة بعد إصدار أغنيتين جديدتين في وقت سابق من هذا العام.

أصدرت شركة الموسيقى التي كانت تعمل معها بيانًا – نقلته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، ذكر فيه:"نحن هنا لمشاركة الأخبار الحزينة والمفجعة. وقال البيان إن بارك بو رام توفي فجأة في وقت متأخر من ليل 11 أبريل، جميع الفنانين والمديرين التنفيذيين في XANADU Entertainment ينعون بشدة المتوفى بحزن شديد، الأمر المفجع أكثر هو أننا يجب أن نخبركم بهذه الأخبار المفاجئة لجميع المعجبين الذين يدعمون بارك بو رام"

وأضاف:"الجنازة ستقام بعد التشاور مع أهل الفقيد، ومرة أخرى، نرسل تعازينا الحارة للفقيدة حتى ترقد بسلام".

ظهرت بارك بو رام لأول مرة رسميا على الساحة في 7 أغسطس عام2014 ، مع الأغنية المنفردة Beautiful، وفازت بها فنانة العام تكريما لأفضل أغنية على الرسم البياني لشهر أغسطس في حفل توزيع جوائز موسيقى غاون شارت Gaon Chart Music Awards لعام 2014.