شكرا لقرائتكم خبر عن داش ومعاذ يتقابلان فى مسار إجبارى بعد 10 سنوات من "لمؤاخذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فى عام 2014 فيلم "لمؤاخذة" بطولة الطفلين أحمد داش ومعاذ نبيل، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه من إخراج عرمو سلامة، كان معاذ المرشد والصاحب والقدوة لزميله الذى جاء من مدرسة أخرى، حيث شكلا ثنائيا مميزا فى أحداث الفيلم.

وبعد مرور 10 سنوات كاملة، تقابل هذان الطفلان بعدما كبرا في مسلسل "مسار إجبارى" الذى عرض في رمضان المنصرم، حيث تعاد نفس الفكرة ويساعد معاذ نبيل صديقه حسين في أحداث المسلسل والذى فتح له مغسلة السيارات التي يمتلكها لتكون مكانا لتقابل حسين وشقيقه.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.