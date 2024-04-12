شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون إسعاد يونس بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تهنئة الإعلامية إسعاد يونس بعيد ميلادها الموافق 12 أبريل، حيث نشر عبر الحساب الرسمي لها على انستجرام صوره لها تحتفل به.

علق على الصورة عدد كبير من الفنانين، ابرزهم الفنانة يسرا وسوسن بدر، تمنى الأثنين عيد ميلاد سعيد للإعلامية إسعاد يونس.



تعليق الفنانين على حساب الفنانة اسعاد يونس

يأتى هذا فيما سبق وهنأت الفنانة ميرهان حسين الإعلامية إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق 12 أبريل، حيث نشرت ميرهان حسين، مجموعة صور تجمعها مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "كل سنة وأنتى طيبة وقمر وألذ ست فى الدنيا".

ويشار إلى أن النجمة القديرة إسعاد يونس هنأت - فى وقت سابق - الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن أحلى ذكريات لها في العيد هو اللبس الجديد وأيضا تجمع سيدات العائلة والجيران لعجن ونقش كحك العيد.

وقالت إسعاد: "أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، وستات العيله والعمارة متجمعين بيعجنوا وينقشوا الكحك والصواني راحه جايه على الأفران ونسرق كام كحكة من على الصينية وناكل المكسور طبعا وهي لسه طالعه من الفرن طازة".

وأضافت إسعاد: "كمان صف العيدية والفلوس الجديدة اللي ريحتها زي العربية الفابريكة، أحلى حاجه في العيد لمتنا، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وأنتم بخير وأمان وسلام".