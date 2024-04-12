صور.. المطربة بوسي بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة شتوية باللون الأسود، واستخدمت ميكب هادئ لإبراز جمالها.

يذكر أن شقيقة المنتج ورجل الأعمال وليد فطين، طليق الفنانة بوسي، اتهمت الأخيرة بقتل شقيقها، مبينة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة.

وردت المطربة بوسي خلال ظهورها في برنامج "العرافة"، على اتهامها من شقيقة وليد فطين طليقها بقتله، قائلة: "إنها اعتادت على التزام سياسة الصمت، حول الاتهامات التي طالتها بسبب خلافاتها مع طليقها، ولا تحب الرد على أي أخبار غير حقيقية"، مرادفة: "اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقوله اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلا".

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