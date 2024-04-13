شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: شخصيتى فى سر إلهى تحدى بالنسبة لى وحققت نجاحا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة رشا مهدى أنها تحمست لشخصية نها التي قدمتها في مسلسل "سر إلهى" والذى عرض فى موسم رمضان، وحققت نجاح كبير، عندما قرأت سيناريو العمل على الرغم من قلقها وتوترها فى البداية، خاصة أنها شخصية جديدة عليها لم تقدمها قيل ذلك في أعمالها الفنية .

وقالت رشا خلال حوارها تليفزيون الخليج 365 الشخصية كانت تحدى كبير بالنسبة لى، والحمد لله لاقت اشادات كبيرة وردود أفعال قوية في تقديمى لدور الشر، مشيرة أنها جمعت بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال جلسات عمل من اجل شخصية نها .

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، رشا مهدى، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



وشاركت أيضا في مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

