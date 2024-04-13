شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسلسل كامل العدد +1: نفسنا فى جزء ثالث من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سألت الإعلامية إسعاد يونس فريق عمل مسلسل كامل العدد +1، أثناء استضافتهم في حلقة خاصة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc"، حول رغبتهم في عمل جزء ثالث من المسلسل.

وأبدى الفريق وعلى رأسهم الفنانون دينا الشربيني وشريف سلامة، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر وعمرو جمال الدين، رغبتهم في عمل جزء ثالث من المسلسل.

وقال الفنان عمرو جمال إنه يريد عمل جزء ثالث، وأنه يريد أن يمتد المسلسل لفترات أطول من خلال عمل أجزاء كثيرة في الفترة القادمة.