حلا شيحا ترقص بفيديو جديد.. وهجوم حاد من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة المصرية حلا شيحة لهجوم حاد من ناشطي موقع “إنستغرام” بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه ترقص أثناء قيادة سيارتها على أغنية “قلبي يا محتاس” للنجمة نانسي عجرم، ما أثار دهشتهم، لاسيّما أنّها كانت قد اعتزلت التمثيل وأكّدت حرمانيته، وتدعو الفتيات لارتداء الحجاب.

تعليقات حادّة وشديدة اللهجة تتعرّض إليها الممثلة المصرية، يستنكر فيها أصحابها تصرفاتها، في الفترة الأخيرة، بخاصة بعدما أعلنت تراجعها عن قرار الاعتزال بمشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة “إمبراطورية ميم”.

ومن أبرز التعليقات التي جاءتها على فيديو رقصها الأخير: “لديكِ عدم اتزان نفسي، وسنراكِ قريباً مرتدية الحجاب بعد زواجك من داعية آخر”، فيما قال ناشط آخر: “يوم ترقص ويوم تغني ويوم ترتدي الحجاب…ثبّتكِ الله”، بينما دافع عنها آخر، مؤكّداً حرّيتها في اختيار طريقة حياتها ولا يحق لأحد الحكم عليها.

حلا، كانت قد عادت للمنافسة الفنية بعد غياب سنوات، بسبب زواجها من الداعية الديني معز مسعود، وبعد انتشار نبأ طلاقهما خلعت حجابها وأعلنت رغبتها في العودة للتمثيل، وبالفعل تلقت عرضاً للمشاركة في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم” بجانب خالد النبوي، وتمّ عرضه في موسم رمضان الماضي.

المسلسل ضمّ في بطولته نخبة من الفنانين منهم: محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عزالعرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، وإخراج محمد سلامة.