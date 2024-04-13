بسبب السخرية منها.. ديمة بياعة تنسحب من بثّ “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انسحبت الفنانة السورية ديمة بياعة من بثّ على تطبيق “تيك توك”، جمعها بزميلتها ومواطنتها هدى شعراوي، وشهيرة مواقع التواصل الاجتماعي الملّقبة بـ”رشروش”، والمدّون بطران الذي سخر منها واتهمها بالكذب في أكثر من موضع.

وتساءل عن وجود بياعة في سلسلة “باب الحارة”، لتنفي مشاركتها بسبب رفضها التمثيل فيه، فعلّق بقوله إنّها لم تنل عرضاً للمشاركة به في الأساس. وأجابته: “والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف إني مني من هذا النوع”.

ورأى بطران أنّ بياعة لا تملك شعبية على “تيك توك”، فقالت: “لا آسفة، كلنا خير وبركة، بس أنا بحكي كممثلة، أنا في التيك توك كديمة الشخصية الحقيقية”.

وسأل بطران بياعة عن أجرها مقابل مشاركاتها التمثيلية، فردّت بأنّه يصل إلى مبلغ 200 ألف دولار أميركي، فتهكّم عليها: “200 ألف وقاعدة بتيك توك!”، ما دفعها إلى ترك البث مباشرة.