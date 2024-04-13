رشح هذا الفنان للعمل مع منى زكي.. أحمد حلمي يكشف رأيه في برامج المقالب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ببرنامج “كاربول كاريوكي” على قناة دبي، كشف الفنان أحمد حلمي، عن رأيه في برامج المقالب، مؤكداً أنه يكرهها ولا يحب أن يشارك فيها أو يفعلها بأحد.

وقال حلمي: “لا أحب المقالب نهائياً، ولا أصنع مقالب، أو أشارك فيها، ولا أحب مشاهدة أي شخص يتم عمل مقلب فيه لأنه يصعب عليَّ”.

وعن الفنان الذي يرشحه للعمل أمام زوجته منى زكي، قال: “إن كريم عبد العزيز هو الأنسب لوجود كاريزما بينهما”.

يُذكر أن أحمد حلمي قدم في شهر رمضان الماضي مسلسلاً إذاعياً بعنوان “فبركة” وذلك قبل الإفطار على إذاعة “نجوم fm” وشارك في البطولة كل من: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.