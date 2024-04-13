أحمد حلمي ومنى زكي يستمتعان بإجازة عيد الفطر وسط النيل (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - شارك النجم أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، مقاطع فيديو لزوجته النجمة منى زكي خلال استمتاعهما برحلة نيلية بإجازة عيد الفطر المبارك.

ونشر حلمي، مقاطع الفيديو، عبر "ستوري" حسابه على "إنستجرام"، وعلق على أحدها: "محدش يقولها اني بصورها".

وأظهرت مقاطع الفيديو منى زكي وهي في حالة من البهجة والسعادة وسط النيل، وقيام "حلمي" بتصويرها والتقاط فيديوهات لها.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح "أبو بكر الشدي" بموسم الرياض.

مسرحية "تيت" خاض بطولتها أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، وعدد من الفنانين، ومن إخراج هشام عطوة.