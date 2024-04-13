محمد عدوية يطرح أحدث أعماله "يا جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب محمد عدوية أحدث أغانيه بعنوان "يا جدع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر وليد الراعي وتوزيع محمد مرسال.

يُذكر أن أخر أعمال محمد عدوية كانت أغنية "وشوش الناس حكايات"، كلمات عمرو عصام، ألحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

كما طرح مؤخرًا أغنية "رسالة واتساب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية، وقام بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبدالجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين ومسؤول إعلامي يارا أحمد.