شكرا لقرائتكم خبر عن جولة نيلية لأحمد حلمى ومنى زكى فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كل من النجمين أحمد حلمى ومنى زكى بالعيد بشكل مختلف مع أبنائهما، وأخذوا جولة نيلية طوال اليوم من الصبح حتى المساء يتجولون في النيل ويستمعون إلى الأغانى، وظل النجم أحمد حلمى يصور الأماكن المتواجدة على ضفاف النيل، كما التقط صور الشباب الذين تعرفوا عليهم وظلوا يلوحون لهم بالسلام في انبساط.

كما التقط النجم أحمد حلمى فيديو لزوجته النجمة منى زكى وهي مستمتعة بالأجواء ومندمج على أغنية الهضبة عمرو دياب "أنت هتدلع" ولم تلمحه أنه يلتقط لها الصور والفيديوهات.

هنأ النجم أحمد حلمي الشعب المصرى العظيم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تكون جميع أيامهم أعياد فى أعياد وقال حلمي: "العيدية دى كانت من أهم الحاجات في العيد وكنا بنستناها من السنة للسنة فعلا، وأنا العيدية كانت بالنسبالي بتمثل حاجة.. أولا كانت بتتصرف في نفس اليوم أو في تاني يوم، بس أنا كنت بتضايق لأنهم كانوا بيدوا العيدية في أول يوم بس".

وأضاف حلمي: "أنا كان نفسي العيدية دي تبقى في 3 أيام العيد، كانت هتفرق جامد معانا قوي النهاردة وكان زماننا مكونين مستقبلنا بس يالا الحمد لله، عيد سعيد عليكم يارب ويارب كل أيامكم تبقى أعياد في أعياد".











