شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل "الحشاشين": العمل فخر للدراما المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في دور "ألينار" في مسلسل الحشاشين قائلة : عمل متكامل نصاً وإخراجاً وإنتاجاً".

وأضافت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" ليس من المهم حجم الدور بقدر تأثيره حتى لو كان مشهدا أو مشهدين، فهى تجربة مشرفة لي أضيفها لمسيرتي المهنية وافتخر بها بشكل كبير".

والتقط أطراف الحديث الفنان نضال الشافعي قائلاً: "لي الشرف الكبير أن أنضم لهذا العمل الكبير وهو فخر لمصر والدراما العربية والمصرية خاصة بعد اتجاه العمل للدبلجة بلغات مختلفة، وذلك لشرح وجهة النظر المصرية في الإرهاب وأن الإرهاب ليس وليد سنوات قليلة وإنما وليد مخربين وأهل شر منذ سنوات طويلة".

ووجه الشكر للمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال وشركة سينرجي معتبراً العمل من الإنجازات العظيمة للدراما المصرية".

وتابع: "من إنجازاتي الفنية هي مشاركتي في شخصية "أبو حامد الغزالي" مهما كانت مساحة الدور وبيتر ميمي كان عايز كلام حامد الغزالي يوصل للشباب".

وعن جدل استخدام اللهجة العامية قال: "في باديء الأمر مكنتش عارف الدنيا هتمشي إزاى لكن بعد قراءة كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال استطاع تطويع اللغة العامية وخاصة أن مصر لغتها ولهجتها فريضة موجودة في الوطن العربية كلها والعمل يقدم وجهة النظرالمصرية واللغة العامية لم تكن ضعيفة جداً بل كانت لغة عربية بيضاء سهلة وسلسة".

والتقط اطراف الحديث الفنان سامي الشيخ قائلاً : أنا بقالي 25 سنة أعيش في الولايات المتحدة منذ عمر 18 سنة وقررت الاستقرار هناك وبمثل بقالي عشرين سنة ومعظم أعمالي تندرج تحت الأكشن".

تابع:" عندما أرسل لي المخرج بيتر ميمي الأوراق قرأت 28 حلقة خلال 48 ساعة لآن كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال متميزة تجعل القاريء يقرأ بشغف وتواصلت بعدها مع المخرج بيتر ميمي وأخبرته أنني جاهز للعمل".

واصل: " قعدنا وأتكلمنا وقال لي سوف تحتاج تدريبات وبدأت تدريبات المبارزة قبلها بثلاثة أشهر وكنت بخاف من ركوب الخيل وتعرضت لإصابة قبل بداية التصوير في البروفة".