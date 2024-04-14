شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم السيرة الذاتية الجديد Michael والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم السيرة الذاتية الجديد Michael، عن أسطورة البوب مايكل جاكسون، عن معلومات جديدة حول العمل الجديد المنتظر، والذى سيقوم ببطولته الممثل الشاب جعفر جاكسون الذى سيقدم شخصية عمه.

سيحتوى فيلم Michael، الذي لا يزال قيد الإنتاج، أكثر من 30 أغنية وسيعيد إنشاء العديد من العروض لها، بدءًا من العرض الكلاسيكي لجاكسون 5 لأغنية "ABC" على "American Bandstand".

سيقوم فيلم " Michael " الذى سيخرجه المخرج أنطوان فوكوا، بإلقاء نظرة شاملة على حياة الموسيقي، بما في ذلك العبء العاطفي الذي أحدثه كونه نجمًا على الرجل الخجول والشخصي الذي يقف وراء الحركة الأشهر moonwalk.

سيُعرض فيلم " Michael " في دور العرض يوم 18 أبريل من العام المقبل 2025، وبميزانية تتخطى 155 مليون دولار، وستصل مدة الفيلم الجديد إلى أكثر من ثلاث ساعات، ومن إنتاج شركة Lionsgate.