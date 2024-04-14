فريدة سيف النصر: "أنا مش من هواة لم شهادات وتماثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، عن سبب عدم حضورها عدد من المهرجانات والتكريمات

وكتبت فريدة سيف النصر، على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "والنبي ما تزعلوا مني افهموا طبعي، والله العظيم التكريم الخمستاشر، وقبله جرائد كبيرة، وقنوات وحنى لبنان وجريت هربت".

وتابعت: "أنا مش من هواة لم الشهادات والتماثيل، وأجري لوحدي كأني نمبر وان العمل وكده، لأن أي عمل عملته وراه ناس كتير أوي لنجاحي، وأنا باخد اللي أكبر من كل ده أنا في حضن قلبي جمهوري، واللي بيعمله معايا رغم أي حد بيردم على نجاحي تراب، فهما بيشيلوا التراب وبيحطوا ذهب وألماس".

وأضافت سيف النصر: "أعتذر عن كل تكريم، وبحبكم، لكن من الظلم ترك الآخرين في الظل، سامحوني دي فريدة وتفكيرها اللي جايبني ورا لكن هاعمل إيه دي أنا".

واختتمت: "بالمناسبة بتكلم عن زملاء عجبوني أوي اتقال لي انتي عبيطة بتنوري غيرك اللي ماجابش سيرتك تاني، أنا مالي دي أنا، ويمكن ضميري ده اللي محبب خلق الله فيا بأمر من رب العالمين، يا ناس خلوها على الله دي كلها متر في متر فوقوا والنبي".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر، شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، صلاح عبدالله، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، صفوة، نهى عابدين، هدى الإتربي، محمد التاجي، ميمي جمال، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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