"بإطلالة صيفية".. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت سلمى صورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "شكلك حلو أوي يا شيماء، ليه دايما شايفها شيماء، حلوة أوي، أحلى شيمو، الجميلة، ربنا يحفظك".

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

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