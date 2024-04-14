كيف رد وائل عبدالعزيز على شائعة زواجه من دينا فؤاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، على شائعة زواجه من الفنانة دينا فؤاد، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية

وكتب أحد المواقع في تقرير عن الفنانة دينا فؤاد أنها تزوجت من شقيق ياسمين عبدالعزيز، ليرد وائل: "أيوة أنا ودينا اتجوزنا فعلا وعندنا ٦ عيال، وهو أخو ياسمين ده مالوش اسم.. كل الأعمال والجوائز والنجاحات دي ملهاش قيمة عندكم"

بعدها قام وائل عبدالعزيز بنشر صور تجمعه بالفنانة دينا فؤاد وعلق: "العمل الوحيد اللي جمعني بدينا مسلسل لبناني مصري سنه ٢٠١٣، وإنسانة محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل، ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى"

الفنانة دينا فؤاد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "حق عرب" بطولة: أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز