شكرا لقرائتكم خبر عن "اخلع" أغنية جديدة لـ شذى وتطرحها يوم 17 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة شذى في أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار، ومن المقرر طرحها يوم 17 شهر أبريل الجاري، وتحمل عددًا من المفاجآت.





وطرحت شذى آخر أغانيها بعنوان "اللي ما يتسموا"، والأغنية كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم، وتقول كلمات الأغنية:"الل ما يتسموا!..بيجيبوا ف سيرتنا ينموا..بيقولوا علينا ما فينا..وادينا علمنا على ناس..مش سالكين خالص ..دي صفات بتكون فالناقص".

وسبق وطرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، والتي سجلت أول أغانى شذى بعد فسخ تعاقدها مع منتج أعمالها الغنائية محمد حامد بالتراضى، وذلك بعدما تعاونا سويًا فى 3 أغانى خلال السنوات الماضية.

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغنيات المتميزة منها اغنية بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف