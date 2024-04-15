شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يحيى حفلا غنائيا فى المغرب 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب اللبناني مروان خوري يوم 25 أبريل الجاري، حفلا غنائيا في المغرب، ضمن حفلاته بعد عيد الفطر المبارك.

مروان خوري هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خوري رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.

وكان أحيا النجم اللبناني مروان خوري، حفلاً غنائيًا يوم الخميس 22 فبراير في أربيل بالعراق، حيث يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته الرومانسية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

المطرب مروان خورى كان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.